Z otvoritveno slovesnostjo zvečer v Brežicah odpirajo letošnje Tedne ljubiteljske kulture

Brežice, 16. maja - Na Gradu Brežice bodo zvečer slovesno odprli letošnje Tedne ljubiteljske kulture, ki jih pripravljata javni sklad za kulturne dejavnosti in zveza kulturnih društev. Trajali bodo do 16. junija, v tem času pa se bo povsod po Sloveniji zvrstilo med 500 in 600 različnih kulturnih dogodkov.