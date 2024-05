Dončić s trojnim dvojčkom za vodstvo Dallasa

Oklahoma City, 16. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so v peti tekmi polfinala zahodne konference severnoameriške lige NBA premagali Oklahomo City Thunder s 104:92 in povedli s 3:2 v zmagah. Blestel je slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel trojni dvojček - 31 točk, 10 skokov in 11 podaj.