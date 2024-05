Newyorške borze končale navzgor

New York, 15. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v zelenem. Delnice Wall Streeta so v sredo poskočile na nove rekorde, potem ko so podatki pokazali umirjanje cen življenjskih potrebščin v ZDA aprila, kar je povečalo možnosti za znižanje obrestnih mer ameriške centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.