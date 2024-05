Delo o gospodarskih gibanjih (16. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Miha Jenko v komentarju Rast višja, a ne pozabimo na omejitve in tveganja piše o tem, da lahko Slovenija letos in prihodnje leto računa na približno 2,6-odstotno gospodarsko rast, kar je več kot lani. Avtor dodaja, da pa lahko vse dobre gospodarske napovedi kot kaže dogajanje zadnjih let, romajo v ropotarnico ob uresničitvi geopolitičnih tveganj.