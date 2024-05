Prvi zlati kolajni v Tacnu Švicarki in Čehu

Ljubljana, 15. maja - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu so podelili prvi komplet kolajn. V posamičnem krosu, ki je bil prvič na sporedu prvenstev, sta zlato kolajno osvojila Švicarka Alena Marx in Čeh Vid Prindiš, srebrni sta pripadli Poljakinji Klaudii Zwolinski, bronasti pa Francozinji Camille Prigent in Švicarju Martinu Dougoudu.