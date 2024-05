Po svetu se vrstijo obsodbe napada na slovaškega premierja Fica

Bratislava/Bruselj, 15. maja - Predstavniki Evropske unije in zveze Nato ter voditelji več evropskih in ostalih držav so izrazili ostre obsodbe napada na slovaškega premierja Roberta Fica, ki je bil danes ustreljen po srečanju vlade v kraju Handlova na Slovaškem. Osumljenca so prijeli, Fica pa so prepeljali v bolnišnico. Utrpel je hude poškodbe in je življenjsko ogrožen.