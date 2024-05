Večer o nasilju v Sloveniji (16. 5.)

Maribor, 15. maja - Franja Žist v komentarju Začarani krog piše o pojavnosti nasilja pri nas in dejstvu, da o nasilju še vedno premalo govorimo, da ga ne prepoznavamo, da se še vedno prepogosto obrnemo stran, ko bi lahko pomagali, in da ostaja za štirimi stenami. Avtorica meni, da si moramo prizadevati za ničelno toleranco do nasilja in bolj duševno zdravo družbo.