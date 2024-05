Kriminalisti opravili hišne preiskave pri osebah in državnem organu zaradi suma zlorabe uradnega položaja pri razpisu za financiranje projektov

Ljubljana, 16. maja - Kriminalisti so na območju PU Ljubljana in Maribor preiskali stanovanjske in poslovne prostore ter državni organ zaradi suma zlorabe uradnega položaja pri razpisu za financiranje projektov, so za STA potrdili na PU Ljubljana. Po informacijah STA gre za preiskavo, povezano z razpisom, zaradi katerega je odstopila ministrica Sanja Ajanović Hovnik.