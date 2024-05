Pod okriljem LUD Literature drevi pesniški večer kot uvertura v Prepišno uredništvo

Ljubljana, 16. maja - Pod okriljem založbe LUD Literatura bo med 20. in 23. majem potekal festival bralne kulture Prepišno uredništvo, ki so ga v 12. izdaji poimenovali Prizme poezije. Festival bodo odprli že danes s posebno uverturo - dogodkom Tko Kot Tok!, na katerem bodo nastopili pesnika Primož Čučnik in Ana Pepelnik ter glasbenik Tomaž Grom.