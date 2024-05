Fico po streljanju v smrtni nevarnosti

Bratislava, 15. maja - Slovaški premier Robert Fico je v današnjem streljanju po srečanju vlade v kraju Handlova v osrednjem delu države utrpel hude poškodbe in je življenjsko ogrožen, je prek družbenih omrežij sporočila slovaška vlada in dodala, da bodo naslednje ure zanj odločilne. Osumljenca za streljanje so prijeli.