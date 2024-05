Po Evropi se vrstijo obsodbe napada na slovaškega premierja Fica

Bratislava/Bruselj, 15. maja - Predstavniki Evropske unije in voditelji več evropskih držav so izrazili ostre obsodbe napada na slovaškega premierja Roberta Fica, ki je bil danes ustreljen po srečanju vlade v kraju Handlova na Slovaškem. Osumljenca so prijeli, Fica pa so prepeljali v bolnišnico. Utrpel je hude poškodbe in je življenjsko ogrožen.