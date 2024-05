Zdravstveni dom Nova Gorica bo pridobil prostore v nekdanji upravni stavbi Nove KBM

Nova Gorica, 15. maja - Prostore nekdanje upravne stavbe Nove KBM v Novi Gorici bodo v naslednjih štirih mesecih prenovili v prostore za Zdravstveni dom Nova Gorica, in sicer za zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost, Center za pomoč na domu in upravo zobozdravstvenega varstva in vrtca. Prenova bo stala okrog 860.000 evrov, so povedali ob podpisu pogodbe.