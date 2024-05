V Franciji se nadaljuje iskanje pobeglega zapornika

z informacijo o Intepolovi tiralici v 3. odstavku

Pariz, 15. maja - Francoski policisti danes nadaljujejo iskanje zapornika Mohameda Amre in kriminalcev, ki so ga v torek osvobodili v napadu na zaporniški kombi ter ubili dva pravosodna policista, so sporočile oblasti. Po besedah notranjega ministra Geralda Darmanina so v iskalno akcijo vložili veliko sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.