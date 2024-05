Kandidati za evropske poslance obljubili zavzemanje za vprašanja invalidov

Ljubljana, 15. maja - Kandidati za evropske poslance, ki so se udeležili današnjega pogovora v organizaciji nacionalnega sveta invalidskih organizacij, so zagotovili, da bodo v primeru izvolitve delovali v prid invalidov. Ob tem so obljubili, da bodo spoštovali načelo nič o invalidih brez invalidov, ki v EU predstavljajo približno 15 odstotkov prebivalstva.