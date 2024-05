Število smrtnih žrtev po sobotnih nalivih na Sumatri narašča

Džakarta, 15. maja - Iz Indonezije poročajo o novih smrtnih žrtvah, potem ko so otok Sumatra v soboto prizadeli hudourniški nalivi, ki so s sabo nosili še hladno lavo in druge ostanke z vulkana Merapi. Število smrtnih žrtev je naraslo na 67, poroča francoska tiskovna agencija AFP.