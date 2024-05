V Iranu vikend odslej ob petkih in sobotah

Teheran, 15. maja - V iranskem parlamentu so danes izglasovali spremembo 40-urnega delovnega tedna za državne uslužbence. Odslej bo njihov delovni teden za štiri ure krajši, vikend pa ob petkih in sobotah namesto dosedanje ureditve, ko so imeli prosto polovico četrtkovega dne, edini v celoti prost dan pa je bil petek, muslimanski dan molitve in počitka.