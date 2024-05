Borrell pozval Izrael h končanju operacije v Rafi

Bruselj/Gaza, 15. maja - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes Izrael pozval, naj nemudoma konča vojaško operacijo v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Kot je dejal, bi njeno nadaljevanje namreč močno poslabšalo odnose med EU in Izraelom in dodatno poglobilo humanitarno krizo Palestincev na območju, so sporočili v Bruslju.