Raziskava Mediane: V Sloveniji vedno več ljudi, ki živijo udobno

Ljubljana, 15. maja - Delež ljudi, ki se v Sloveniji ne srečujejo z denarnimi stiskami, se je v primerjavi z letom 2023 povečal za deset odstotnih točk na 37 odstotkov, kaže raziskava, ki so jo izvedli pri Inštitutu Mediana. Ob tem jih 48 odstotkov pravi, da jim ni niti udobno niti težko. Slovenija je glede na to statistiko nad evropskim in svetovnim povprečjem.