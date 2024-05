Edmonton izenačil serijo z Vancouvrom, Bostonu ostaja v igri

Edmonton, 15. maja - Hokejisti Edmontona so v polfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Vancouver Canucks s 3:2 in izid v zmagah izenačili na 2:2. Na vzhodu pa je Boston na gostovanju na Floridi presenetljivo slavil z 2:1 in v skupnem seštevku znižal na 2:3.