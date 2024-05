Večer o protestu zaposlenih na Pošti Slovenije (15. 5.)

Maribor, 14. maja - Damijan Toplak v komentarju Protest piše o današnjem protestnem shodu zaposlenih na Pošti Slovenije. Kljub temu, da naj bi bila v svojih zahtevah do poslovodstva Pošte Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije in Sindikat poštnih delavcev sicer enotna, je protestiral le en od njiju. Morda zato, ker je, kot nekateri menijo, med njima nekaj razpok.