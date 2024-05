Mednarodni dan družin letos v znamenju družin in podnebnih sprememb

Ljubljana, 15. maja - Danes je mednarodni dan družin, ki letos poteka pod geslom Družine in podnebne spremembe. Dan je namenjen povečanju ozaveščenosti o tem, kako podnebne spremembe vplivajo na družine, in o vlogi, ki jo imajo lahko družine pri podnebnih ukrepih, so ob dnevu zapisali v Združenih narodih (ZN). Dan se pri nas nadaljuje v teden družin.