Ob dnevu Slovenske vojske bodo priznanja prejeli najbolj zaslužni pripadniki kranjske vojašnice

Kranj, 15. maja - Ob dnevu Slovenske vojske bodo najbolj zaslužni pripadniki, ki delujejo v Vojašnici Petra Petriča Kranj, prejeli priznanja in čine. Sicer pa so dan Slovenske vojske, s katerim obeležujemo začetek urjenja prve generacije nabornikov, že v torek obeležili s pestrim dogajanjem in večerno protokolarno slovesnostjo v Mariboru.