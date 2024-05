Nekaj deset članov SDPZ protestiralo proti zastavljeni strategiji Pošte Slovenije

Maribor, 14. maja - Nekaj deset zaposlenih na Pošti Slovenije, članov Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ), se je zgodaj popoldne zbralo na protestnem shodu na Glavnem trgu v Mariboru, kjer so izrazili nezadovoljstvo nad strategijo, ki jo pripravlja vodstvo družbe in država kot njen lastnik. Odgovore na svoje zahteve pričakujejo do petka.