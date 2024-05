Na Ljubljanski borzi v ospredju delnice NLB

Ljubljana, 14. maja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,18 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 2,33 milijona evrov prometa, od tega 1,69 milijona evrov z delnicami NLB, ki so se pocenile. Po objavi četrtletnih rezultatov so se pocenile tudi delnice Telekoma Slovenije.