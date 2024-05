Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 14. maja - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po navedbah analitikov kljub slabim novicam o inflaciji ohranili nekaj optimizma, ob tem pa preučujejo odločitev Bele hiše o zvišanju carin na uvoz kitajskih izdelkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.