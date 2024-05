Pregled - notranja končni

pripravil/a...

BRDO PRI KRANJU - Delovnega srečanja ministrstva za zdravje s predstavniki bolnišnic o obremenjenosti zdravnikov se je udeležil tudi premier Robert Golob. Verjame, da so ukrepi za povečanje produktivnosti v zdravstvenem sektorju ključ do uspeha, je dejal v izjavi za medije. Dodal je, da je vlada zagotovila sredstva za spremljanje efektivne obremenitve zdravnikov. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel pa je po srečanju s predstavniki bolnišnic o metodah efektivne obremenitve v zdravstvu izpostavila vlogo digitalne podpore. Dejala je, da pogajanja s sindikatom Fides potekajo, izvajalce pa skrbi tudi organizacija dela v juniju zaradi koriščenje starega dopusta zaposlenih.

LJUBLJANA - Državna volilna komisija (DVK) je z žrebom določila seznam 11 potrjenih kandidatnih list na evropskih volitvah, kot bodo navedene na glasovnicah. Na seji je tudi določila, da bodo volilni odbori 9. junija po zaprtju volišč najprej ugotavljali izid volitev, kasneje pa še izide za vse tri posvetovalne referendume. Volilno udeležbo bodo odbori ugotavljali posebej za evropske volitve in posebej za vsak referendum. Zaradi izdatno povečanega obsega dela ob sočasni izvedbi evropskih volitev in posvetovalnih referendumov je DVK sprejela tudi spremembo pravilnika, ki določa višja nadomestila in povračila stroškov članom volilnih organov in tajnikom.

MARIBOR - Slovenska vojska (SV) je pred dnevom Slovenske vojske vrata javnosti odprla v Mariboru. Obiskovalci so si lahko ogledali tako tehniko kot karierne in izobrazbene možnosti, se preizkusili v vojaških veščinah in poklepetali s pripadniki. Na večerni slovesnosti, kjer so podelili priznanja in čine, je zbrane nagovorila predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar. Izpostavila je, da je varnost temelj našega obstoja. Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati SV ter celotnemu nacionalnovarnostnemu sistemu in jima zagotavljati podporo za njihovo delo, je dejala.

LJUBLJANA - Člani Zdravniške zbornice Slovenije so na današnjih volitvah za svojo predsednico znova izbrali infektologinjo Bojano Beović, ki je širši javnosti postala znana po vodenju svetovalne skupine za covid-19. Bila je edina kandidatka za predsednico, prejela pa je 3761 glasov. Volitev, ki so potekale z glasovanjem po pošti in po elektronski poti, se je udeležilo 4159 članov zbornice od 12.340 volilnih upravičencev, so sporočili iz zdravniške zbornice.

LJUBLJANA - Na poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je pravočasno prispelo pet prijav, so za STA potrdili v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Poziv je bil potreben, ker zdajšnjemu namestniku Simonu Savskemu 31. julija poteče mandat, predsednica pa se po prvem pozivu ni odločila za kandidata.

LJUBLJANA - Župani pričakujejo, da se bodo njihove odgovornosti in delo primerno ovrednotili. Opozarjajo, da je v zadnjih letih v plačnem sistemu prišlo do izrazitih anomalij in so plače precejšnjega dela javnih uslužbencev presegle njihove. Podobno kot pred časom sodniki so se tudi sami obrnili na ustavno sodišče. Skupnost občin Slovenije je namreč na ustavno sodišče vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o lokalni samoupravi v delih, ki se nanašajo na plače županov in podžupanov.

LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo je sprejel mnenje, da odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje ni v neskladju z ustavo. Za mnenje, ki ga je pripravila parlamentarna zakonodajno-pravna služba (ZPS) in bo posredovano ustavnemu sodišču, je glasovalo devet poslancev, štirje so bili proti.

LJUBLJANA - V kampanjo pred tremi posvetovalnimi referendumi, ki bodo sočasno z evropskimi volitvami 9. junija, lahko stranke ter pravne in fizične osebe vstopijo še danes. Izteče se namreč rok, do katerega morajo organizatorji kampanje odpreti posebne transakcijske račune ter o tem obvestiti Državno volilno komisijo.