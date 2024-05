Slovenski gledališčniki z več nagradami na reškem festivalu malih odrov

Reka, 14. maja - Na 29. Mednarodnem festivalu malih odrov Na Reki so slavili tudi slovenski gledališki ustvarjalci. Nagrado Nenada Šegvića za najboljšo uprizoritev v celoti je prejel Sofoklejev Ojdip, ki ga je podpisal slovenski režiser Vito Taufer, z nagradama za najboljšo scenografijo in oblikovanje svetlobe pa je bila ovenčana igra režiserke Nine Šorak Otroci.