Slovenska filharmonija v novi sezoni z vedno novo glasbo

Ljubljana, 14. maja - Glasba, vedno nova je slogan sezone 2024/25, ki so jo danes predstavili v Slovenski filharmoniji. Tudi v njej so ohranili utečen sklop šestih abonmajskih ciklov, v katerih bodo izvajali glasbo iz raznovrstnih obdobij z različnimi dirigenti in solisti, spomnili se bodo tudi na nekatere obletnice tako preminulih kot še živečih skladateljev.