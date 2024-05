Ljubljanska borza dopoldne tik nad gladino

Ljubljana, 14. maja - Ljubljanska borza je dopoldne sklenila tik nad gladino. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,25 odstotka. Med blue chipi so največjo, prek enoodstotno rast, zabeležile delnice Petrola, med največjimi izgubarji pa so delnice Telekoma Slovenije, ki so zdrsnile za skoraj 1,5 odstotka. Najbolj prometne so delnice NLB.