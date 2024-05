Osebe LGBTIQ v Evropi vse pogosteje tarča nadlegovanja in nasilja

Dunaj, 14. maja - Vse več LGBTIQ oseb v Evropi odkrito priznava svojo spolno usmerjenost, obenem pa se z nasiljem in nadlegovanjem srečujejo pogosteje kot v preteklosti. To velja zlasti za mlade, ki so še posebej ranljivi, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Agencija EU za temeljne pravice (FRA).