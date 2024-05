Na celjskem sejmišču se začenja konferenca SEEnergy

Celje, 15. maja - Na celjskem sejmišču bo od danes do petka potekala mednarodna konferenca SEEnergy na temo energetskega prehoda jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila kar nekaj odgovorov tujih in domačih strokovnjakov na vprašanja s področja energetike, s katerimi se ukvarjajo lokalne skupnosti, podjetja in veliki industrijski koncerni.