Ekipi New York Rangers in Dallas Stars vodita v končnici NHL

New York, 14. maja - Ekipi Dallas Stars in Carolina Hurricanes sta dobili pomembni tekmi 2. kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Dallas je Colorado Avalanche premagal s 5:1 in vodi s 3:1 v zmagah ter ga le še zmaga loči od napredovanja v finale zahodnega dela lige. Carolina je na vzhodu zmagala s 4:1, Rangers pa so obdržali skupno vodstvo s 3:2.