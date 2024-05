Na voljo finančna podpora projektom nadzora nalezljivih bolezni in dobrobiti živali

Ljubljana, 13. maja - Evropsko partnerstvo za zdravje in dobrobit živali, ki se izvaja v okviru programa Obzorje Evropa, je objavilo prvi javni razpis za financiranje skupnih evropskih raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju nadzora nalezljivih bolezni živali in dobrobiti živali. Predstavitev razpisa bo v torek.