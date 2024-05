Pilotno geotermično elektrarno Čentiba obiskala madžarska delegacija

Lendava, 13. maja - Pilotno geotermično elektrarno Čentiba, ki je v upravljanju Dravskih elektrarn Maribor (DEM) in Petrola Geo, je danes obiskala madžarska delegacija z ministrom za energijo Csabo Lantosom na čelu. Gostje so se seznanili z njenim delovanjem in ostalimi strateškimi, izvedbenimi in razvojno-inovativnimi projekti družbe, so sporočili iz DEM.