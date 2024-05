Prvi dan zveze Eutopia namenjen podnebnim spremembam

Ljubljana, 13. maja - Ljubljanska univerza danes prvič obeležuje dan zveze Eutopia. Dogodki, ki so na vseh desetih partnerskih univerzah sočasno, so namenjeni pogovoru o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju. O tem so z akademiki in študenti spregovorili tudi na okrogli mizi, na kateri so sogovorniki izpostavili interdisciplinarni pristop.