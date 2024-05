V energetskem sektorju za vzpostavitev varnostnega operativnega centra

Brdo pri Kranju, 13. maja - Inštitut za korporativne varnostne študije danes in v torek na Brdu pri Kranju organizira 15. Dneve korporativne varnosti. Na današnji strateški razpravi so spregovorili o izzivih in priložnostih oblikovanja varnostno operativnega centra energetskega sektorja. Prepričani so, da je enovit center prava rešitev.