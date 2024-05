Priliv migrantov v Črni gori povzročil podražitev najemnin stanovanj

Podgorica, 19. maja - Prihod velikega števila Ukrajincev in Rusov je v Črni gori povzročil občutno podražitev najemnin stanovanj. V letu 2022 so se najemnine podražile za 31 odstotkov, lani pa še za dodatnih deset odstotkov, je po pisanju tamkajšnjega portala Poslovni dnevnik pokazalo poročilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Podražile so se tudi nepremičnine.