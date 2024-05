Padla prva klapa filma Belo se pere na devetdeset

Ljubljana, 13. maja - Po knjigi Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je padla prva klapa za istoimenski celovečerni igrani film, ki nastaja po scenariju in v režiji Marka Naberšnika. Pri nastajanju scenarija je sodelovala tudi avtorica avtobiografskega romana, ki je že ob izidu leta 2018 doživel velik uspeh. Film bodo snemali do konca junija in nato še v septembru.