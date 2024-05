Ministrstvo poziva k varnemu delu v gozdu

Ljubljana, 13. maja - Delo v gozdu je vedno zelo zahtevno in nevarno opravilo, zato so zanj zelo pomembni ustrezna usposobljenost, izkušnje in primerna oprema, so opozorili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V zadnjih letih je pri delu v gozdu vsako leto v povprečju umrlo več kot deset nepoklicnih izvajalcev.

Pri delu v gozdu je treba dosledno upoštevati pravila varnega dela, zato naj se ga lotijo le tisti, ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni, so danes sporočili z ministrstva.

Za varno in učinkovito delo so po njihovih besedah nujni brezhibno delovno orodje in oprema. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, kot so zaščitna gozdarska čelada, zaščitne rokavice, zaščitna obutev, zaščitne hlače in dobro viden delovni jopič. "Del v gozdu nikoli ne izvajamo sami, paziti moramo na druge uporabnike prostora in primerno varnostno razdaljo. Pred začetkom del razmislimo, kako bomo ukrepali v primeru nesreče," so zapisali.

Tudi za delo v gozdu velja, da hitrost ne prispeva k varnosti. "Poudariti je treba tudi, da je v gozdu še veliko poškodovanih dreves zaradi posledic naravnih ujm ter da je ponekod otežena prehodnost zaradi odmrle lesne mase in pomlajevanja," so navedli.

Povprečno število mrtvih pri delu v gozdu je v zadnjih letih med nepoklicnimi izvajalci del doseglo 11,8 na leto. V zadnjih letih je bilo na eno smrtno nesrečo v zasebnih gozdovih posekanih 375.000 kubičnih metrov lesa, kar je več kot 3,5-krat toliko lesa na smrtno žrtev kot pred letom 1994. "Podatek jasno kaže, da se je varnost pri delu v slovenskih gozdovih v primerjavi s preteklostjo povečala, čeprav je zaradi povečanja količine poseka nekoliko naraslo tudi absolutno število smrtnih nesreč," so zapisali na ministrstvu.

Večjo varnost pri delu v gozdu pripisujejo izobraževanjem in usposabljanjem, pogostejši uporabi osebne varovalne opreme, povečanju števila podjetij za izvajanje del v gozdu ter pogostejši uporabi strojne sečnje. V zadnjih letih so lahko lastniki gozdov v okviru Programa razvoja podeželja kupili sodobno gozdarsko opremo in mehanizacijo, ki omogoča tudi varnejše delo v gozdu, so dodali.