Raziskava: Optimizem med vlagatelji se nadaljuje

Ljubljana, 13. maja - Podjetja so glede naložbenih obetov bolj optimistična in nameravajo v naslednjih treh letih povečati svoje tuje neposredne investicije, je pokazala raziskava globalnega svetovalnega podjetja Kearney. Na vrhu lestvice najprivlačnejših držav za vlagatelje so 12. leto zapored ZDA, na drugem mestu je Kanada, na tretjem pa Kitajska.