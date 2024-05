Študenti na FDV ponovili svoje zahteve do vodstva fakultete in univerze

Ljubljana, 13. maja - Študenti, ki iz protesta spričo dogajanja v Gazi zasedajo predavalnico ljubljanske Fakultete za družbene vede (FDV), so na današnji novinarski konferenci ponovili svoje zahteve do fakultete in univerze. Zahtevajo, da instituciji javno in jasno obsodita genocid v Gazi ter priznata pravico Palestincev do osvobodilnega boja proti izraelski okupaciji.