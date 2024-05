Kolesarski park na Mariborskem Pohorju z dodatnimi progami

Maribor, 19. maja - Na Mariborskem Pohorju so prejšnji konec tedna s precejšnjo udeležbo tako domačih kot tujih kolesarjev odprli novo kolesarsko sezono. V Bike parku Pohorje Maribor so obnovili večino obstoječih prog in uredili še pet novih. Tako obsega skupno devet različno zahtevnih prog in je po navedbah upravljavca največji kolesarski park v Sloveniji.