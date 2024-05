Arčon na obisku pri slovenski skupnosti v Srbiji

Novi Sad/Niš, 13. maja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v nedeljo začel obisk slovenske skupnosti v Srbiji. Prvi dan se je mudil v Novem Sadu, kjer se je srečal s predstavniki slovenskih društev iz Vojvodine in Smedereva, danes pa bo pot nadaljeval v Nišu, kjer se bo srečal z društvi, ki delujejo na jugu države.

V nedeljo se je Arčon srečal s predstavniki slovenskih društev z območij Rume, Subotice, Zrenjanina, Vršca, Pančeva in Novega Sada v Vojvodini ter Smedereva v Centralni Srbiji.

Ti so mu predstavili delovanje društev in izzive, s katerimi se soočajo. Minister se jim je zahvalil za njihovo delo, trud in prizadevanja za ohranjanje slovenskega jezika, kulture, identitete ter za vzdrževanje stikov z matično državo.

Društva so se zahvalila tudi finančno pomoč urada, ki jim omogoča redno delovanje in izvedbo projektov. Urad je ob tem poskrbel tudi za dodelitev izrednih sredstev društvu Emona Ruma, ki je po požaru novembra lani ostalo brez prostorov za svoje dejavnosti, med katerimi je tudi izvajanje slovenskega dopolnilnega pouka.

Prizorišče požara je sicer le nekaj tednov po nesrečnem dogodku obiskala državna sekretarka na uradu Vesna Humar.

Ministra je prvi dan obiska v Srbiji, kjer po ocenah živi okoli 10.000 Slovencev in njihovih potomcev, spremljal slovenski veleposlanik v tej državi Damjan Bergant, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.