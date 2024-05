V Škofji Loki 17. Teden obrti in podjetništva na Loškem

Škofja Loka, 13. maja - Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka od danes do petka pripravljata tradicionalni, 17. Teden obrti in podjetništva na Loškem. V tem tednu se bo zvrstila vrsta dogodkov, med njimi tudi več delavnic o različnih gospodarskih temah.