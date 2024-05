Večer: Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo Zoranu Miloševiču

Ljubljana, 13. maja - Radiologu Zorana Miloševiču je vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbo, po kateri je bil zaradi kaznivega dejanja neupravičenega sprejemanja daril ter pranja denarja obsojen na dveletno zaporno kazen in na stransko denarno kazen 50.000 evrov. Sodbo so razveljavili, ker mu je bila kršena pravica do obrambe, poroča časnik Večer.