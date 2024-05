Denver in Indiana izenačila na 2:2

Indianapolis, 13. maja - Košarkarji Indiana Pacers so v drugem krogu končnice vzhodne konference severnoameriške lige NBA sinoči premagali New York Knicks s 121:89 in serijo na štiri zmage izenačili na 2:2. Enako so so na zahodu storili Denver Nuggets, ki so tokrat v gosteh Minnesoto Timberwolves premagali s 115:107.