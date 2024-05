Leverkusen še na 50. tekmi v sezoni neporažen, Bayern spet drugi

Berlin, 12. maja - Nogometaši v nemški ligi so dokončali 33., predzadnji krog sezone. Prvak Bayer Leverkusen nadaljuje niz tekem brez poraza, tokrat je na gostovanju pri Bochumu slavil s 5:0 in že 50. v sezoni ostal neporažen. Bayern pa je na zadnji domači tekmi premagal Wolfsburg z 2:0 in je spet na drugem mestu lestvice.