Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. in 12. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Tuje tiskovne agencije so v soboto in danes med drugim poročale o obisku slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon v Egiptu, kjer se je srečala z egiptovskim kolegom Samehom Šukrijem in obiskala mejni prehod Rafa. Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o protestu krajanov Brežic proti gradnji azilnega doma.