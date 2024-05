Primorje tik pred vrnitvijo med elito

Ljubljana, 12. maja - Nogometaši ajdovskega Primorja so krog oddaljeni od vrnitve med elito slovenskega nogometa. V predzadnjem, 29. krogu 2. SNL so izkoristili spodrsljaj do zdaj vodilne Nafte in se z zmago s 4:0 proti Triglavu zavihteli na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Prvo mesto bodo morali v zadnjem krogu potrditi v Sežani, kar pa ne bo lahka naloga.