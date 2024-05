Ljubljana znova gosti mednarodno razstavo mačk

Ljubljana, 12. maja - Ljubljana ta konec tedna znova gosti mednarodno razstavo mačk, ki jo prireja Felinološko društvo Ljubljana. Za prestižne nazive najlepših mačk se na razstavi potegujejo pasemske in domače mačke, med njimi so tudi predstavnice pasem, ki so v slovenskem prostoru zelo redke ali pa jih celo ni, so v informacijah za obiskovalce zapisali organizatorji.